Shakira reveló secretos detrás de 'Copa Vacía'; lo de la cola de sirena es tremendo

Curiosidades de 'Copa Vacía' de Shakira y Manuel Turizo:

1. "En el video soy una sirena. Lo mejor de realizar videos es poder convertir en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente una de ellas, es poder realizar todo ese mundo onírico y convertirlo en algo tangible, en algo que se puede casi oler, casi tocar y que genera tantas sensaciones", contó Shakira minutos antes del esperado lanzamiento.



2. "La figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

3. "Lo de ser una sirena no ha sido nada fácil sobre todo porque la cola no saben lo que pesaba, no era nada liviana". La cola de sirena pesaba 11.3kg un accesorio que se convirtió en todo un reto de llevar para la cantante.



4. Para ingresar y retirar a Shakira del tanque de agua debían hacerlo a a través de un columpio, ya que por la cola de sirena la artista no podía mover sus piernas.

5. "Tuvimos una cola hecha a medida por un especialista, alguien que se especializa en colas de sirenas y terminé pintándola yo misma".