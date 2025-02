Shakira llegó a Colombia el pasado 18 de febrero para cumplir con su esperado tour "Las mujeres ya no lloran", el cual incluyó cinco presentaciones en el país. La artista barranquillera ya llevó a cabo con éxito dos conciertos en su ciudad natal, Barranquilla, los días 20 y 21 de febrero, y se preparaba para presentarse en Medellín el 24 de febrero antes de cerrar la gira con dos fechas en Bogotá (26 y 27 de febrero).

"La estructura del techo es vital, es el punto crítico de un montaje para un concierto porque soporta toda la iluminación", agregó el locutor, quien también indicó que la productora del evento no logró solucionar el problema a tiempo , lo que llevó a la decisión de cancelar la fecha en Medellín para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

"Shakira no tiene absolutamente nada que ver con la situación en Medellín", aseguró Villalobos en vivo durante el noticiero de la mañana de La FM . Asimismo, explicó que la falla principal se presentó en el techo del montaje , una pieza clave en la estructura de cualquier concierto, ya que es el soporte principal de la iluminación, el sonido y otros elementos esenciales para el show .

La decisión de posponer la presentación en Medellín surgió tras detectarse un daño en la infraestructura del escenario. Según explicó el director de La FM y La Mega, Alejandro Villalobos , la suspensión no tuvo nada que ver con la artista, sino con una falla estructural que impidió garantizar la seguridad del evento.

¿Cuándo se reprogramará el concierto de Shakira en Medellín?

Los fanáticos que esperaban con ansias el show en Medellín recibieron una noticia alentadora. Según Villalobos, la productora está evaluando reagendar la fecha en septiembre o noviembre de este año, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el nuevo día en que Shakira se presentará en la ciudad.

Además, el periodista también mencionó que la artista sumará nuevas ciudades colombianas al tour "Las mujeres ya no lloran", ampliando la oportunidad para que más seguidores puedan verla en vivo. No obstante, aún no se conocen cuáles serán estos destinos ni las fechas exactas.

"Nos han dicho que además se sumarán algunas ciudades nuevas de Colombia para el próximo semestre", comentó Villalobos.