Lele Pons sorprendió con sus habilidades en el baile.

La creadora de contenido, Lele Pons, recientemente se enfrentó al desafío de encarnar a Shakira en 'Dancing With The Stars', programa, dedicado a competencias de baile. Durante el programa se le asignó a la creadora de contenido venezolana el papel de la célebre cantante Shakira en el videoclip de la canción 'Whenever Wherever'.