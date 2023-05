Más de uno quiere llorar luego de escuchar a Sasha cantar y tocar el piano.

En menos de una hora, el video ya cuenta con más de 600 mil visualizaciones, ha sido todo un éxito mundial. Muchos aseguran que con esta canción, ella podría volver a las baladas que hacía hace años.

Por lo cual, los internautas no perdieron oportunidad para describir lo que sentían y dejaron sus mensajes en las diferentes redes sociales.

"Esta canción llega directo al corazón", "Creo que se nos rompe el corazón de saber el dolor de una madre y sus hijos", "Esta canción me hace pensar en mi mamá", "Esto es demasiado", "Nadie como tú", "eres mucha inspiración Shaki", "No estoy llorando, lo juro", "Hace que a uno se le arrugue el corazón", "Que hermosura, me derrito", entre otros.

LETRA DE ACRÓSTICO.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar



Háblame que te voy a escuchar…



Y aunque la vida me tratara así



Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad



Quererte Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,



Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran



Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad



Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy