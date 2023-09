Shakira le envió vibrante mensaje a sus fans por el día en su honor

Shakira impresionó a todos con su mensaje, pero dijo que no merecía el día que pusieron en su honor.

La barranquillera, recientemente lanzó una canción con Fuerza Regida titulada 'El Jefe', que fue dedicada a Lili Melgar, al ex niñera. Al final de esta producción musical, dijo que Piqué no le había pagado la indemnización. Asimismo, mencionó al padre de Gerard, en donde decía que no fue buen jefe, entre otras cosas.

La canción ha sido todo un éxito, tanto así que en YouTube se ha mantenido en el puesto número uno desde hace nueve días. En una semana ha logrado más de 30 millones de visualizaciones, porque ha enganchado a todos por el excelente video que hizo.

Shakira y el mensaje que le dedicó a sus fans

Hcae un par de días, Spotify declaró que el 29 de septiembre iba a hacer el día para Shakira. Buscaron que fuera vestido en Colombia, pero no se logró. Por eso, los fans celebraron este día con sus grandes éxitos y admirando todo lo que ha construido.

Frente a esto, Shakira se pronunció y dejó un particular mensaje agradeciéndole a sus seguidores. "Gracias por este día que están celebrando en mi nombre, que no merezco para nada, pero se los agradezco de corazón".

Además, dijo que "Me han conmovido, me han llegado al alma, ustedes son mi inspiración, son mi gasolina y solo por ustedes cada día intento ser una mejor artista, gracias por todo el cariño y apoyo que me dan", finalizó.