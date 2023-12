Shakira dijo en la publicación "esta es técnicamente la peor casa de pan de jengibre de la historia". Varios internautas le dijeron que le va mucho mejor como cantante y que deje las manualidades, que siga dándolo todo en los escenarios con sus mejores producciones.

Los internautas no pudieron evitar comentar y afirmaron que a ellos también les hubiese pasado lo mismo. Además, que para armar la casa de jengibre se debe tener mucha paciencia para hacerla.

"Tienes mucho talento pero creo que te dejaron fuera en el departamento de la casa de pan de jengibre", "Ay mija lo tuyo es canta", "No todo puedes hacer", "Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan", "No importa cómo haya quedado la casita de jengibre lo más importante fue el momento compartido con tus niños", dijeron algunos.