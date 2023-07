Shakira habló del accidente que sufrió cuando grabó 'Copa Vacía': "se empezó a inundar el set"

Shakira sorprendió a todos, luego de revelar todo lo que le pasó mientras grabó 'Copa Vacía'.

Sin embargo, nadie sabía del accidente que Shakira sufrió en medio de estas grabaciones. En una entrevista que ella realizó con Alejandra Espinoza, del programa Primer Impacto, allí reveló que pasó de todo en el set, mientras daban lo mejor para esta producción musical. Allí reveló que la pecera se rompió y tuvieron que correr no ocasionar un problema.

“Se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo", expresó la intérprete de 'Waka Waka'.

Hay que destacar que, Turizo dijo que eso podría pasar. La misma Shakira confesó que él le advirtió del suceso, pero ella dijo que era algo imposible, dado que tenían seguridad a prueba de balas. Sin embargo, las cosas pasaron como el colombiano dijo. Por fortuna, pudieron resolver este incidente.

Además, recientemente la barranquillera publicó unas fotos con el intérprete de 'Una lady como tú' y las redes explotaron de tanta emoción. Allí se vio la química que tienen estos artistas y lo bien que se la llevan.