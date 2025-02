La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ha traído a Shakira de regreso a Colombia, reviviendo innumerables recuerdos de su trayectoria. Entre ellos, un episodio ocurrido en Bogotá durante los años 90, que marcó un punto crucial en su carrera.

¿Qué le robaron a Shakira en Bogotá?

En plena promoción de su álbum ‘Pies Descalzos’, la joven artista llegó a la capital colombiana cuando fue víctima de la delincuencia. Mientras se encontraba en el aeropuerto, le robaron una maleta que contenía no solo objetos personales, sino también las letras de las canciones en las que estaba trabajando para su siguiente disco.

En una entrevista de aquella época, Shakira confesó que el robo fue un episodio "traumático", pues en esa libreta estaban escritas todas sus ideas para el que sería su próximo trabajo discográfico. "No tenía copia, no me acordaba de nada", relató la artista, dejando claro el impacto que tuvo este incidente en su proceso creativo.

