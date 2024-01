Después de varios tormentos que tuvo que pasar Shakira por la separación con Piqué, la cantante y sus hijos se mudaron a Miami, estados Unidos; aunque pensó que alejándose de España y de los problemas relacionados con su ex terminarían los problemas. Las cosas no fueron así, pues al parecer estaba viviendo todo un dolor de cabeza por culpa de un presunto acosador.

Puede ver: Shakira cerró el 2023 con toda: se llevó un reconocimiento más

Así lo informaron medios estadounidenses como WSVN, ya que, el acosador fue arrestado. Se trata de un hombre de 56 años, oriundo de Texas. Este sujeto le había estado enviando alarmantes publicaciones en redes sociales; fue por eso que la colombiana se vio obligada a dejar el caso en manos de sus abogados.

Pues la situación ya estaba pasando de claro a oscuro. La cantante de 'Te felicito' comenzó a sentir temor e incluso vio al hombre acercándose a su casa.

La barranquillera no solo temía por su seguridad, sino por la de sus hijos, pero finalmente se han tomado medidas frente al caso y el sujeto fue arrestado mientras merodeaba en cercanías a la casa de Shakira. Es que el hombre parecía no darse por vencido, pues no le bastaba con merodear cerca a la vivienda de la cantante, sino que entre diciembre del 2023 y enero del 2024 había entregado paquetes para darle a la artista y a sus hijos.

El hombre parece no estar en sus cabales, pues cuando fue detenido aseguró estar casado con Shakira y supuestamente tener una familia con ella.