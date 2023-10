Shakira emocionó a muchos con su vestido de sirena, ¿se viene la parte dos de 'Copa Vacía'?

Además, a su gran amigo Riccardo Tisci. Sus fans se sorprendieron por lucir como toda una modelo, pero también generó intriga en si habrá una segunda parte de 'Copa Vacía', la canción que canta con Manuel Turizo.

Hay que destacar que, en el video de la producción musical anteriormente mencionada, la barranquillera sale con un traje de sirena. En tan solo tres meses, la canción ya tiene más de 100 millones de visualizaciones en YouTube.

Te puede interesar: Shakira reveló por qué aparece una sirena en el video de 'Copa Vacía' y más detalles: "estoy rodeada de ratas"

La misma Shakira contó que casi ocurre un accidente mientras grababan el 'clip' de la canción. Confesó que Turizo le dijo que la pesera que usaron se iba a romper, pero ella estaba segura que con el equipo que tenían no iba a suceder. Sin embargo, eso sí pasó. Razón por la que a Shaki la tuvieron que sacar rápido y en una grúa.

“Se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo",

Además, en una entrevista con Billboard habló del porqué una sirena. En donde dijo que era un símbolo que representa esa parte de ella, en donde "fue abducida de su mundo, del mundo al que pertenece, para estar en un mundo donde no pertenecía", puntualizó Shakira.