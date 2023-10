Sin embargo, en un emocionante giro durante el concierto, Shakira cambió la letra para decir: " Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona". Demostrando que Gerard Piqué ya no hace parte de su vida. El público presente en el concierto estalló de emoción al escuchar el nuevo verso.

"A ése tipo tu le muestres el Tayrona después no querrá irse pa Barcelona" Shakira reina cambiando la letra para no mencionar al ex en "La bicicleta" 👑 pic.twitter.com/LYzihqJRdI

La sorpresa de Shakira no solo se limitó al escenario del concierto, sino que también se transmitió en vivo a través de sus redes sociales, donde publicó fotos y videos de su gran sorpresa. Los fans y seguidores de la artista no tardaron en reaccionar en las redes sociales, expresando su apoyo y emoción ante el cambio en la letra de la canción.

Uno de los seguidores comentó: "Siempre me preguntaba cómo iba a cantar Shakira esa parte de 'La Bicicleta' donde mencionaba a Piqué. Ya puedo estar tranquilo". Otro seguidor destacó: "Muchos decían que Shakira no cantaría 'La Bicicleta' nunca más y me alegra que ella lo siga haciendo. No creo que un hit como ese merezca ser 'olvidado' o 'apartado' por el simple hecho de que nombre a ese señor. Se cambia la letra y listo".