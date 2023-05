Shakira dejó con la boca callada a varios de sus fans, luego de surfear como toda una profesional en Miami.

La barranquillera, en medio de todo lo que está pasando por tu sanción 'Acróstico' y las nuevas foticos Clara Chía con el español, decidió demostrar que está más fuerte que nunca.

Allí dejó de ver, que a parte de ser una excelente artista, también puede medirse a las olas y ser como toda una sirenita. El 'clip' que dura menos de un minuto, se ha viralizado y ya cuenta con más de 1, 6 millones de 'likes'. Definitivamente, ella sigue demostrando que es toda una guerra y que seguirá fuerte para sus hijos y por su familia.

Los comentarios en este video no se hicieron esperar, luego de que Shakira se mostrara más feliz que nunca en el país norteamericano.

"Reina ¿algo que no sepas hacer ? La mejor", "Tiene puro talento en todo lo que hace", "Que padre, feliz adelante", "La sirenita", "Una mujer como tú, no deberían perder", "Vales muchísimo", "¿Hay algo que hagas mal? Solo para saber", "Shaki, pero tú eres un detodito… chacha", "Recuperó su brillo y volvió a ser ella misma", "Me encanta verte feliz de nuevo", entre otros mensajes.

Hay que recordar que, Gerard Piqué no se habría tomado de la mejor manera, que Shakira pusiera a sus hijos en el video de 'Acróstico'. El 'clip' fue todo un éxito porque tanto Milán como Sasha aparecieron cantando y tocando el piano. En esta producción musical aplaudieron a la barranquillera, por mostrar el gran talento de sus niños.

El problema, según contó la periodista Lorena Vásquez, que al español no le preguntaron si podía mostrar a los niños en el 'clip', por lo que se disgustó con ella y podría llegara instancias legales.