Shakira aceptó padecer el Síndrome del Impostor ¿No cree en ella misma?

Durante la entrevista, la colombiana reveló varios aspectos de su vida.

Cabe mencionar que la barranquillera es la cantante latina más influyente del momento pues con sus más recientes lanzamientos como: 'BZRP Music Session número 53', 'Monotonía', 'TQG', entre otros, ha logrado conseguir esta posición dentro de la industria musical y del entretenimiento.

Su polémica separación con Gerard Piqué hizo que dejara de creer en la "historia de que una mujer necesita a un hombre así como del sueño de que una madre y un padre vivan bajo el mismo techo con sus hijos", pues así lo aseguró durante una entrevista con el periodista Enrique Acevedo.

Asimismo, la cantante resaltó que la música le ha ayudado con su proceso de duelo: “Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, añadió

Shakira sufre del Síndrome del Impostor

"Me gusta pensar en lo que falta porque sufro un poquito de lo que llaman el Síndrome del Impostor, sufro levemente del Síndrome del Impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no soy tan capaz como me dicen que soy, o tan hábil, o tan creativa, o tan inteligente", reveló la artista.

También, Shakira aseguró que esa pequeña patología que sufre es lo que la mantiene motivada y en una búsqueda constante de descubrir quién es y lo que puede dar ya que ella siempre ha sido muy "inquieta" y siempre quiere comprobar si aún le queda de ese talento que la caracteriza.