El trágico fallecimiento del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, en 2021 conmocionó a Colombia, convirtiéndose en un caso que atrajo la atención del público y los medios de comunicación. La investigación sobre estos homicidios involucró a Jhonier Leal, hermano de Mauricio, quien fue acusado y finalmente condenado a 55 años de prisión por el asesinato de ambos.

Este evento no solo generó una ola de comentarios en redes sociales, sino que también afectó profundamente a varias celebridades cercanas a Mauricio Leal, especialmente a la cantante Shaira, quien ha sido abierta sobre su dolor por la pérdida de su amigo.

¿Qué dijo Shaira sobre el video de Jhonier Leal?

Shaira, una de las primeras en reaccionar al video, se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales para pedir que no le envíen más contenido relacionado con el caso. La joven artista, quien mantenía una relación de amistad cercana con el estilista, expresó su deseo de proteger su salud mental y pidió respeto por su proceso de duelo.

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo... por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más”, escribió en una publicación que acompañó con una fotografía donde se le ve bailando con Mauricio.

En sus declaraciones, Shaira también se refirió a las acusaciones de que buscaba obtener beneficios personales tras la tragedia. La cantante aclaró que su único interés siempre fue luchar por la justicia para su amigo y su madre, a pesar de las amenazas que sintió cuando el asesino aún estaba libre. “Yo a ustedes les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad, hasta mi vida corría peligro porque el asesino, en aquel tiempo, seguía suelto y aun así no comí de nada”, escribió, reafirmando su compromiso con la memoria de "Maíto", como cariñosamente llamaba a Mauricio.

Shaira subrayó que el video no la sorprende, sugiriendo que podría ser parte de una estrategia de defensa de Jhonier Leal. “Dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz, a mí este video no me extraña... así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor de la ausencia de un ser amado”, expresó la cantante, pidiendo respeto y consideración a quienes continúan especulando sobre el caso.