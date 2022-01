Severa quemada: Carolina Ramírez mostró el accidente que tuvo con cera depilatoria

Carolina Ramírez dejó ver la irritación que tenía en su piel y lo preocupada que estaba al respecto.

Así le pasó a la actriz Carolina Ramírez, quien sin ningún inconveniente compartió con sus seguidores el fiasco que vivió con bandas depilatorias.

“La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte (señala su cuello)”, dijo.

“Yo venía haciéndome laser, llevó muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga laser, y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan hija de… que tengo ahora, ¿me voy a quedar así para siempre?”, agregó.

Al ver el video, los cibernautas no dudaron en comentar la situación, muchos dando consejos sobre cómo aliviar la quemadura y otros usuarios comentando experiencias similares al respecto.