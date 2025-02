El drama dentro de La Casa de los Famosos Colombia no da tregua y, esta vez, Yina Calderón mostro estar melancólica al notar la ausencia de mensajes de apoyo por parte de sus amigos y familiares. Pero lo que más la afecta es no haber recibido ni una señal de su gran amiga ‘Epa Colombia’, pues ella no sabe que Daneidy Barrera está en prisión y no puede comunicarse con ella.

"¿Será que ‘Epa’ se olvidó de mí?"

En una conversación con Toxi Costeña, Yina Calderón expresó su frustración al ver que otros participantes han recibido mensajes de aliento del exterior, mientras que ella no ha escuchado nada de su gente.

"Mis hermanas, que son tan alborotadas, no han venido, se me hace raro… Me pregunto por mi mejor amigo y por ‘Epa’. ¿Será que mi amiga ‘Epa’ se olvidó de mí? Yo no me he olvidado de ella”, comentó con nostalgia.

Lo que Yina no sabe es que ‘Epa Colombia’ no la ha olvidado, pero está atravesando un momento complicado. Actualmente, la empresaria cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por los destrozos que causó en una estación de TransMilenio en 2019.

"A mi amiga ‘Epa’ le queda fácil venir en helicóptero

Sin conocer la verdad, Yina Calderón intentó tomárselo con humor, aunque la tristeza era evidente en su rostro. Con sarcasmo, comentó que ‘Epa’ bien podría haber llegado a la casa en un helicóptero para visitarla, sin imaginar que su amiga ni siquiera tiene la posibilidad de enviarle un mensaje.

Mientras Yina sigue esperando un gesto de su amiga, afuera el público sigue debatiendo sobre su participación en el reality y el rumbo que tomará su relación con ‘Epa Colombia’ cuando salga de la casa.

Por ahora, la DJ y creadora de contenido deberá seguir enfrentando el juego sin el respaldo que esperaba. ¿Qué pasará cuando se entere de la verdad? Solo el tiempo lo dirá.

