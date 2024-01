La talentosa cantante y actriz Selena Gómez ha sido confirmada como la protagonista de la próxima película biográfica sobre la vida de la icónica cantautora mexicana estadounidense Linda Ronstadt. Este emocionante proyecto llevará a la pantalla grande la notable carrera de Ronstadt, considerada la primera mujer latina en alcanzar el éxito en la música en inglés.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la película, se especula que la trama seguirá la autobiografía de Linda Ronstadt, titulada 'Simple Dreams' (Sueños sencillos), publicada en 2013. La obra literaria relata la vida de la artista, nacida en una familia mexicana estadounidense en Tucson, Arizona.

La dirección de este esperado proyecto estará a cargo del mánager de Ronstadt, John Boylan, y del cineasta James Keach. Ambos profesionales ya trabajaron juntos en la producción del documental "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", lanzado en 2019 y disponible en Prime Video.

Lea también: ¡Más felices que nunca! Selena Gomez presumió su relación con Benny Blanco