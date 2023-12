Selena Gómez vuelve a creer en el amor ¿Quién es el afortunado?

La guerrera favorita de Dios en lo que a relaciones tóxicas se refiere ha encontrado nuevamente el amor.

La talentosa cantante y actriz Selena Gómez ha dejado a sus fans emocionados al confirmar su nueva relación amorosa con el productor musical Benny Blanco . A través de una publicación en su perfil de Instagram, Selena compartió una foto íntima junto a Benny , acompañada de unas palabras que revelan el profundo cariño que siente por él. La declaración de amor sincera y directa no dejó lugar a dudas sobre la seriedad y la felicidad que comparten como pareja.

Benny Blanco, reconocido por su trayectoria en la industria musical, ha cautivado el corazón de Selena Gómez y ha sorprendido gratamente a sus seguidores. El músico, cantautor y productor estadounidense, ha estado involucrado en éxitos musicales con artistas de renombre, incluyendo a la propia Selena Gómez en el sencillo "I Can't Get Enough" lanzado en 2019.