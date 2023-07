Selena Gómez se armo la 'party' de cumpleaños junto a Karol G y su amistad sorprende a millones

Los seguidores de las cantantes están sorprendidos al ver que Karol G fue una de las invitadas a este fiestón ¿harán música juntas?

La cantante celebró su cumpleaños por todo lo alto y compartió lo vivido con sus más de 426 millones de seguidores en Instagram.

Lució un hermoso vestido rojo, de strapless y con flores, acompañó su outfit con unas sandalias de tacón decoradas con una flor como la de su vestido, unas candongas doradas y un peinado sobrio.

La también empresaria se rodeó de sus familiares y amigos en una fiesta con elegante pastel y llena de colores y baile. Entre los invitados se encontraban grandes personalidades como Paris Hilton, Christina Aguilera y Karol G. Esta última llamó la atención de miles de seguidores tanto de Selena como de la paisa, pues les parece espectacular que estén celebrando juntas un momento tan especial.

“Un Selenator más y no recuerdo nada hoy”, escribió Karol G en los comentarios de la publicación de la intérprete de "Love you like a love song".

Después de esto, muchos seguidores especulan que puede que las dos artistas tengan entre manos un tema juntas que lanzarían en un futuro cercano.