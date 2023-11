Selena Gomez podría lanzar su nuevo álbum musical en 2024.

La famosa cantante y actriz Selena Gomez, reconocida por canciones como ‘Love You Like a Love Song’, ‘Wolves’, ‘People You Know’, entre muchas otras, se ha caracterizado por su carisma y personalidad, las cuales la han llevado a posicionarse como una de las artistas más queridas del género pop.