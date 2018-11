A mediados de octubre Selena Gomez fue internada de urgencia en un centro psiquiátrico, luego de que sufriera una fuerte crisis emocional. En su momento, el medio especializado en noticias de la industria del entretenimiento, TMZ, aseguró que la exestrella de Disney habría tenido una “alarmante baja en el nivel de glóbulos blancos en la sangre”, su estado la habría impactado a tal punto que sufrió un colapso nervioso.

La artista ha batallado a lo largo de su vida contra el lupus y en 2017 se tuvo que someter a un trasplante de riñón por causa de esta enfermedad.

Es de recordar que poco antes de sus crisis, su última publicación en Instagram fue una fotografía suya en la que aparecía sonriendo, como pie de foto escribió: “De nuevo tomaré un descanso en las redes sociales. Por más agradecida que estoy de la voz que las social media nos brindan, también me siento agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida en el presente…Ánimo a todos y recuerden que los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera“.

Ahora, un mes después de lo ocurrido, Selena Gomez reaparece con una entrevista con Elle con motivo de su última colección de ropa para PUMA, llamada ‘Strong Girl’ (Chica fuerte), con la que busca erradicar los estereotipos. “A veces me siento realmente inseguro, tengo altibajos extraños, pero en general solo quiero que la gente se vista con lo que se sienta cómoda”.

Luego agregó que, “Quiero animar a las mujeres y para esto quiero usar mis plataformas, la música y las películas… Siempre he querido ser un buen ejemplo y no tengo temor a cometer errores, pero quiero ser lo más honesta posible con mis seguidores. Voy a decir: estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es lo que tú también puedes hacer, solo haz lo mejor que puedas. No estás sola”.

La intérprete de ‘Bad Liar’ concluyó que desea que las niñas se apoderen de su identidad y adquieran fortaleza. ” Que se encuentran dentro de sí mismas”. A pesar de las ventajas y desventajas de las redes sociales, siempre hay que mantener la esencia y no olvidarse de lo que son. “Son perfectas como son”.

