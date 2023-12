Selena Gomez confirmó con un beso su noviazgo con Benny Blanco ¡Que viva el amor!

Recientemente empezaron los rumores sobre el noviazgo entre la ex de Justin Bieber y Benny Blanco. Lo que confirmó la relación fue una publicación que hizo él en sus redes sociales.

Él dijo que un mensaje se lo había dejado su novia y se logró ver lo que decía la nota. "Estoy tan hinchada, por favor no me aprietes ni me sujetes de la cintura esta noche o haré un pedo a través de las sábanas. Te amo". Además apareció una mujer y todos pensaron en Selena.

Ahora bien, ella reconfirmó que están más enamorados que nunca. Se dieron un beso y lo registraron todo en su Instagram. Los fanáticos y algunas celebridades están emocionados de que ella se haya dado una segunda oportunidad en el amor.

"Tan feliz de verte tan feliz", "Última diapositiva... ¡Me apunto! Estás brillando", "amo verte feliz omg, te mereces toda la felicidad de este mundo y mucho más", "Nos encanta verte viviendo tu mejor vida", dijeron algunos