A sus 32 años, Selena Gómez ha recorrido un camino lleno de éxitos y desafíos, consolidándose como una de las estrellas más importantes del entretenimiento mundial. Desde su carrera como cantante, actriz y empresaria, hasta su papel como defensora de la salud mental, Selena ha sabido brillar, incluso en sus momentos más oscuros. Sin embargo, en una reciente entrevista con Vanity Fair, la artista sorprendió a sus fans al hacer una confesión que ha dejado a muchos con el corazón en la mano: no podrá tener hijos biológicos.

Selena reveló que, debido a complicaciones de salud, incluyendo el lupus que padece desde hace años y los efectos de los medicamentos que toma para tratar su salud mental, quedar embarazada podría poner en riesgo su vida y la del bebé. “Nunca antes había contado esto, pero desgraciadamente no puedo tener hijos propios. Fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo”, confesó la intérprete de "Lose You to Love Me", dejando claro que este ha sido uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida.

En 2017, la cantante tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido a su lupus, un problema de salud que ha afectado profundamente su vida. Además, desde que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2016, Selena ha lidiado con los efectos secundarios de los tratamientos, complicando aún más la posibilidad de un embarazo seguro.

Un futuro con esperanza

A pesar de esta dolorosa revelación, Selena no ha dejado que esto apague su ilusión de convertirse en madre. En la misma entrevista, la cantante mostró una increíble fortaleza al hablar sobre las opciones que ha considerado para formar su propia familia. “Es una bendición que existan personas que están dispuestas a ayudar mediante la subrogación o la adopción. Ambas son grandes posibilidades para mí”, afirmó con determinación.

Selena se mostró optimista sobre el futuro y aseguró que, aunque no podrá tener hijos biológicos, está emocionada por la posibilidad de adoptar o recurrir a la subrogación para cumplir su sueño de ser madre. “Aunque no será mi hijo biológico, será mío. Será mi bebé”, declaró, llenando de esperanza a sus seguidores, quienes han seguido de cerca su lucha por la salud y el bienestar.