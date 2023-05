En cuanto a la relación con la cantante española, Yatra aseguró que es muy tranquilo y está viviendo el proceso de manera natural, pues no quiere estar escondiéndose, pero tampoco quiere gritarlas a los cuatro vientos.

"Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas. Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme", dijo Sebastián Yatra a Vaniti Fair.

La serenidad con la que Sebastián Yatra toma está situación se la debe a su madre, pues a la edad de 12 años, mientras él iba a las clases de canto, su progenitora lo fue preparando para lo que es ser parte del mundo del espectáculo, ya que para ella era importante ser respetuoso y entender que ya es una figura pública en todo el sentido de la palabra.

"'Si quieres ser cantante vas a tener una vida pública, entonces tienes que tratar bien a todo el mundo y entender que te estás exponiendo. No puedes decir: 'Voy a ser cantante y quiero que mis canciones las escuchen millones de personas, pero que nadie me pueda parar en la calle'. El problema sería que no lo paren a uno. El día que ya no me paren, ahí es donde diré: ‘Uy, ¿qué estoy haciendo mal?", contó Yatra.