Sebastián Caicedo explicó 'con pelos' y señales lo ocurrido con Carmen Villalobos.

Pese a que los rumores de la supuesta separación empezaron a finales del 2021, para ese entonces la actriz barranquillera aseguró era a causa del contagio de Covid-19 de Sebastián, sin embargo, posteriormente, una nueva "excusa" fue dada por Villalobos, quien indicó que el distanciamiento se relacionaba con los proyectos personales y laborales que tenían.

Pasado el tiempo, las especulaciones no cesaron, sino que, por el contrario, fueron aumentando, pues los famosos ya no compartían fotos, videos o amorosos mensajes, por lo que casi que "presionados" por los internautas y medios de comunicación, uno de los dos tuvo que salir a hablar de la separación, siendo Carmen Villalobos quien tomó la voz y confirmó que en efecto ella y Sebastián Caicedo ya no estaban juntos.