La influencer habló de nuevo del pánico que siente al viajar en avión.

Recientemente, la influencer llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales luego de compartir una serie de videos en los que se mostraba afectada por una situación que vivió durante un viaje que hizo. La paisa quiso compartir la anécdota con sus fans y relatar algunos detalles de la experiencia que atravesó en un avión.

De acuerdo con lo que dijo Dani Duke en el clip de su cuenta oficial de Instagram, se encontraba en Pereira y viajaba a Medellín, cuando atravesó un angustiante vuelo en un avión llegando a su casa. La creadora de contenido expresó el temor que sintió, sumado al pánico que siente al viajar en aviones.

La colombiana agradeció por estar viva, ya que el vuelo fue “horrible” y sentía “que su corazón se le iba a salir”. Todo ocurrió porque el avión iba pasando por las montañas, bastante bajito y se movía de lado a lado.

“Sentía que el corazón se me iba a salir del cuerpo, respiraba mal y quedé mareada. Gracias a Dios aterrizamos, Dios es grande y me ama, estoy viva. Lo más probable es que no fuera a pasar nada, claramente, pero yo tengo pánico”, aseguró la joven, indicando que pensó que se iba a morir.

Dani enfatizó que lloró y le dio dolor de cabeza por esta incómoda situación, pero trató de tranquilizarse y agradecer porque aún está viva.