La influenciadora Luisa Fernanda W ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, no por sus proyectos habituales, sino por un inesperado desliz en su rutina de belleza. La creadora de contenido reveló en redes sociales un inconveniente con sus cejas que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Todo comenzó cuando Luisa Fernanda W compartió un video en Instagram donde mostró su rostro al natural. La reacción de sus seguidores no tardó en llegar, y las críticas sobre su apariencia comenzaron a circular. En sus historias, Luisa confesó que se había trasquilado las cejas tras intentar depilarlas ella misma, una tarea que normalmente dejaba en manos de un profesional.

“Cejas sí tengo solamente que me trasquilé. Esta vez cometí el error de depilarme sola, que siempre lo hacía pues en momentos de crisis, pero esta vez me trasquilé, me quedó una más trasquilada que otra. Acabo de tomar una decisión y es que me las voy a dejar crecer, así sea tedioso verme esos pelos creciendo”, explicó Luisa a sus seguidores.

La situación no se limitó solo a las cejas. Luisa también reveló que, al usar el encrespador, se tumbó varias pestañas, lo que complicó aún más su situación estética. Este incidente añadió otro nivel de dificultad a su ya complicado proceso de embellecimiento.