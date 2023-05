Shakira lanzará este jueves su nueva canción y puso a todos los colombianos a colocar alarma.

Lo único que ella adelantó fue la portada de esta producción musical. Allí aparecen dos pajaritos con su mamá. Por lo cual, algunos dicen que esta canción es para Milán y Sasha. Ahora bien, se filtró la letra y más de uno está ansioso por saber cuál será el ritmo.

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar".

Al parecer será una balada que le encantará a todos sus seguidores, que han estado pendiente de ella desde que se supo de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

El post que publicó Shakira se ha vuelto viral y los internautas no perdieron oportunidad para comentar al respecto. "Shakira y sus dos hijos", "Eso grita Milán y Sasha", "Clara-mente pinta bien", "Las ediciones de Sasha la están rompiendo", "Esa portada lo dice todo", "Se viene con todo mañana ", "Dios 🔥 no me la imagino ❤️", entre otros.

Hay que destacar que, hace unos días se conoció que la intérprete de 'Me enamoré' no estaría viviendo sola en la que sería su nueva casa.



El Nacional de Cataluña dio la noticia y más de uno empezó a preguntarse de quién se trata esta persona. La verdad es que se trata de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, quien has estado muy delicados de salud.