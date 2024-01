Andrea Valdiri ha sorprendido a todos los fanáticos con su belleza y por ser una excelente madre de Isabella y de Adhara. A través de sus redes sociales ha mostrado esos momentos únicos que pasan en familia. Sin embargo, o que más ha llamado la atención, es el cambio extremo que ha tenido la bailarina en los últimos meses.

A través de su Instagram, en donde tiene más de 9 millones de seguidores, Andrea Valdiri, ha revelado cuántos kilos ha perdido y cómo se siente con su figura actualmente.

Ahora bien, la expareja de Felipe Saruma, ha subido varias fotografías a su Instagram y allí varios de sus fans la han halagado a menudo con el contenido. Al comienzo mostraba cada uno de los bailes que realizaba y lo bien que se sentía con su figura. Recientemente se conoció la primera foto que subió a esta red social e impactó.

La imagen fue publicada en el 2015, cuando tenía la misma edad que actualmente tiene Felipe Saruma, es decir, 24 años. Aunque no se sabe si había otra captura antes de esta y modificarla con el tiempo.

Los internautas no han perdido oportunidad para comentar y decirle que la han admirado desde que ella llegó a las redes sociales a cautivar a varios con sus bailes.

"Me encanta ver tus inicios y hasta donde haz llegado", "que ibas a pensar tu que lograrían tanto vengo de las fotos recién que dura", "Definitivamente eres de admirar una mujer impecable todo lo que has logrado hasta ahora es merecido", admiro desde donde has venido", "eres una mujer talentosa que me inspira cada día a seguir más a adelante", dijeron algunos.