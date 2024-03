En las últimas horas, 'La casa de los famosos Colombia' ha dado de qué hablar por las parejas que se han ido formando a lo largo del reality. La más polémica es la de Nataly Umaña y Miguel Melfi, a quienes se les ha visto muy amorosos en los últimos capítulos, por lo cual los internautas han quedado impactados con su participación.

Lo que más ha dejado en shock a todos es que Umaña está casada con Alejandro Estrada desde hace varios años. Por ello, el coqueteo que hay entre el panameño y la actriz ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Ha sido tan polémica esta situación, que hasta El Jefe de 'La casa de los famosos Colombia' decidió castigar a Miguel Melfi por no seguir las reglas de la casa. Cuando el panameño fue líder, tenía la oportunidad de estar en una habitación para él solo e invitar a alguien, y esa persona fue Nataly Umaña. En un momento se metieron al baño y cerraron la puerta.

Además, como allí no hay cámaras, no se pudo ver lo que hicieron en los minutos que estuvieron encerrados. Aunque no se pudo escuchar algo raro, el Jefe sí tomó medidas y afirmó que el panameño perdía el liderazgo.

Recientemente, Claudia Bahamón hizo un recorrido por el máster de 'La casa de los famosos Colombia' y allí reveló el rostro del verdadero Jefe de reality.

Se trata del famoso comediante, Lucho Gardeazábal, quien sube videos a diario demasiado graciosos con los que atrae al público. Más de uno lo ha felicitado en las redes por esta labor que hace en el reality más famoso del momento.