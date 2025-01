La modelo Carolina Pico, exnovia del cantante urbano Miguel Bueno, dio a entender que su ex amiga, la influencer venezolana Isabella Ladera, habría coqueteado con su actual pareja, el también artista Kapo. En una entrevista donde Carolina, visiblemente incómoda, evitó confirmar o negar directamente la acusación, pero su expresión facial lo dijo todo.

¿Qué dijo Isabella sobre su relación con Kapo?

Lejos de quedarse callada, Isabella respondió de forma contundente a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a Carolina, afirmó:

“Decir que te has ganado mala fama por compartir conmigo, aun sabiendo la verdad y el trasfondo de todo, desde el inicio, porque fuiste de las primeras en saber de Brandon y yo, solo me da a entender que no es tan sólida la personalidad que me mostraste tener.”

Isabella también aclaró que su vínculo con Kapo es estrictamente profesional y basado en una admiración mutua. Mencionó que desde que conoció el sencillo “Ohnana”, ha sentido una conexión especial con la canción, lo que la ha llevado a compartirla en sus plataformas. Para cerrar, dejó claro que no recibe ningún pago por promocionar la música del cantante.

Las redes sociales se han dividido en opiniones. Por un lado, algunos critican a Carolina Pico por haber llevado un asunto privado a la esfera pública, señalando que pudo haber resuelto la situación de manera más discreta. Por otro lado, muchos consideran que Isabella cruzó los límites de una amistad al coquetear, presuntamente, con la pareja de su amiga.

La controversia ha generado un intenso debate en plataformas como Instagram y TikTok, donde hashtags relacionados con ambas figuras se han vuelto tendencia.