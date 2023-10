Sara Uribe y el contundente mensaje que le envió a seguidora que la criticó

Ahora bien, Sara Uribe ha estado muy activa en sus redes sociales, en donde ha mostrado los momentos únicos con su hijo Jacobo. Además, de lo que hace para verse tan bella.

Recientemente, 'paró' a un seguidor porque le criticó su cuerpo. Por lo tanto, ella le respondió con un mensaje contundente al recibir varias críticas de esta internauta.

"Hola. Vanesa gracias dejarnos un mensaje con tanto amor al comenzar el día. Que Dios te bendiga y que siga siendo hermosa y llena de luz. No sabes a quién, con tu linda energía, le cambias el día", expresó Sara Uribe.

Además, le dejó otro mensaje, luego de que hablara mal de sus labios. "Vanesa desea que la sigan, por favor enséñenle a dar amor a escribir cosas lindas. Quizás hoy estoy fuerte, pero hay mujeres que no tienen la mente como yo. Y otra cosa, del cuerpo ajeno no se opina. Si no tiene nada bueno que escribir, trágueselo".