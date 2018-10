¿Sara Uribe terminó con Guarín para volver a Colombia?

Sara Uribe causó revuelo hace varios meses al anunciar públicamente su decisión de radicarse en China, para estar al lado del futbolista, Fredy Guarín. En ese momento redes sociales y medios de entretenimiento enfocaron su atención en todas las novedades que ocurrían en la relación de la modelo paisa y Guarín.

Con el pasar de los días, Sara Uribe utilizó sus redes sociales para mostrar el estilo de vida que tenía junto a Guarín y lo bien que estaban marchando las cosas entre los dos. Pese a que la modelo organizó su vida en China, Sara ha realizado pequeñas visitas a Colombia para atender compromisos laborales y temas familiares.

Sin embargo, según revelaciones de Graciela Torres, ‘La Negra Candela’, Sará Uribe volvería a Colombia para quedarse durante una larga temporada. De acuerdo con la versión de Torres el regreso de Uribe al país no es producto de una ruptura entre ella y Guarín, puesto que se trataría de una importante oportunidad laboral.

Aparentemente, Sara Uribe estaría altamente interesada en tomar la oportunidad de unirse al equipo de un reconocido programa radial. Cabe resaltar que antes de partir a China, Uribe ya estaba vinculada al mundo de la radio.

No obstante, esta versión aún no ha sido corroborada por la propia Sara Uribe y considerando que también existen rumores sobre su embarazo, el posible retorno de la modelo a Colombia no sería una posibilidad tan cercana.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se tejen rumores entorno a una supuesta separación de la exprotagonista de novela y el futbolista colombiano. Hace un par de semanas varios seguidores de Uribe y Guarín llegaron a cuestionar la unión de la pareja, porque habían dejado de publicar fotografías, videos e historias juntos en redes sociales y este factor les hizo pensar que la relación había llegado a su fin.

Posteriormente, Uribe publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparece disfrutando el parque de Disney, en Shanghái, en compañía de Guarín.

En una de las imágenes aparece Sara y Fredy abrazados mientras se besan. La fotografía va acompañada de un corto mensaje en el que la exprotagonista de novela le expresa al futbolista que lo ama.

Por Cristian Serrano – La FM