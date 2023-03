Sara Uribe subió la temperatura con sensuales fotografías en lencería: "está que arde"

Sara Uribe descrestó a sus seguidores con un par de fotografías que tenía en su carrete.

Aunque se ve un poco borroso, se puede observar su cuerpazo y tremendas 'nalguitas'. En la segunda foto que subió, la hizo desde un primer plan en donde se observa su rostro con una mirada intensa que enamoró a sus fans.

Lea también: Sara Uribe preocupó a sus seguidores por quebranto de salud que la tiene en el hospital, ¿Qué paso?



La publicación ya cuenta con más de 40 mil 'likes' y 386 comentarios, en donde la halagan y hasta dicen que es su "esposa".

"Esta que arde", "Hermosaa Sari", "Hermosa lencería amor", "Espectacular", "que linda que eres", "Todo eso es mío", entre otros.

Ahora bien, hay que recalcar que Sara en 2012 fue ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele, lo que le permitió convertirse en presentadora de dos programas en el canal: Estilo RCN y En Exclusiva.

Asimismo, en febrero confirmó que abrió su salón de belleza 'Sara U' en una de las calles más exclusivas de Medellín, el Poblado. Y como si fuera poco, se convirtió en la embajadora de Betsson Casino en Colombia, un logró más para la paisa.

En las últimas horas, la empresaria preocupó a sus seguidores luego de aparecer en un hospital con un nebulizador. Con un par de imágenes de tres inhaladores aseguró que hace rato no tenía que pasar por este proceso.

Lea también: Sara Uribe casi muestra demás en sensual video al ritmo de 'TQG' de Shakira y Karol G: ¡Qué curvas!

Luego de compartir que no se encontraba bien, aclaró lo que tenía. En su cuenta de Instagram aseguró que le dio una bronquitis crónica, más un dolor de columna.

"Tenía los bronquios muy inflamados y me estaban doliendo muchos los pulmones. Me están haciendo terapias respiratorias, nebulizándome, ya tuve que ir a urgencias porque me asfixio mucho, porque me ahogo, anoche me dio mucho desespero", expresó Sara Uribe.