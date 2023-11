Sara Uribe no se guardó nada y envió pullas con contundente mensaje, ¿a su expareja?

A Sara Uribe le hicieron unas preguntas y su respuesta sorprendió.

La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele contestó con una foto de ella como toda una modelo. Asimismo, puso una frase, en la que le dice a algún exnovio que o mira desde lo alto, luego de hacerla sufrir.

"Mirando con la frente en alto a todo aquel me hizo sentir poquita, que me robó y me falló. Recordando dónde no quiero estar nunca más y teniendo muy claro quienes me hicieron sentir así", dijo Sara Uribe.

Te puede interesar: Sara Uribe sorprendió a sus fans con cambio de look y no pararon de halagarla