Sara Uribe no aguantó y dejó callado a seguidor que la insulta a diario: "¿Todo bien en casa?"

Sara Uribe decidió mostrar la manera en la que un seguidor la insultó y no es la primera vez que lo hace aquel sujeto.

Además, porque con cada imagen que sube a su Instagram enamora a todos con su belleza. Sin embargo, en las últimas horas, dio de qué hablar por una historia que subió.

La paisa mostró cómo un seguidor la insultó, en una de esas de preguntas que hacen los seguidores a diario. El internauta dijo "si yo fuera Dios, no crearía mier$% como usted". Por lo que Sara no tuvo más remedio que mostrar aquel mensaje que le colocaron y ahí aseguró que no es la primera vez que se presenta.

"Esta persona me tiene reventados los mensajes diciéndome cosas horribles. Y yo entiendo que hay gente que no es feliz y necesita, a través de otros, intentarse sanar con palabras espantosas. Y yo tolero todo, menos que se metan con mi hijo", puntualizó en la respuesta.

Luego mostró quién le había escrito el insulto y luego, quiso decir un par de palabras más para desahogarse. "¿Todo bien en casa? Persona ya cruzó el límite. Si eso me dice a mí, que no me conoce, ¿Cómo será con las otras personas?", dijo Sara Uribe.

Hay que destacar que, Sara en el 2012 fue ganadora del reality show de Protagonistas de Nuestra Tele, lo que permitió convertirse en presentadora de dos programas en el canal: Estilo RCN y En Exclusiva.

Asimismo, fue participante en Survivor, la isla de los famosos en el 2022. Sin embargo, su paso fue muy corto porque no se sentía bien. Le pidió a sus compañeras que votaran por ella, para salir del reality.