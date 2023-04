Sara Uribe sigue descrestando con sus movimientos sensuales.

Sara Uribe no perdió oportunidad y esta vez enamoró a todos sus seguidores con sensual baile. Muchos se percataron de que, en medio de esta danza, casi se le ven sus 'chichis' y actuó lo más rápido posible.

En los comentarios la llenaron de halagos y alguno que otro la criticó por cómo se visitó. "Esta linda, pero … chaqueta en Barranquilla?", "Ella es hermosa y un cuerpazo", "A mí no me gusta... a mí me encantaaaaaaaaa!!", "Ese pelo es muy bonito", "Te quedan chevere esos colores estridentes","Si ser guapa mata serías la bomba atómica", entre otros comentarios.

La mujer a sus 32 años ha logrado una larga trayectoria. Cuenta con más de 15 años en varios de los medios de comunicación.