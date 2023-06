Sara Uribe encendió las redes con provocador enterizo: se volteó y mostró sus nalgotas ¡Qué calor!

Sara Uribe puso a soñar a más de uno con ese cuerpazo, a más de uno le dio calor.

Sara Uribe sigue enamorando a todos los seguidores con sus nalgotas. Hace un par de horas, enloqueció a sus fans al posar en un atrevido body negro. No solo eso llamó la atención, sino los colores que están en la imagen lograron provocar a los internautas. En la captura predominó el rojo y el naranja, por lo que fue como estuviera en medio de fuego.

La famosa presentadora no solo cautivó con su belleza, sino con un comentario que hizo al frente de aquella foto. "Ojalá este calor 🔥 derrita la grasa 🌭🍔🍕😩 de mi cuerpo 🤣🤣🤣¿Quién más está 🔥💥 con la temperatura 🤒 alta hoy?". Más de uno le dijo que era mentira lo que estaba diciendo y que ella realmente es muy bella.

Sara se sigue robando los corazones por ser tan guapa y además, por ser una excelente mamá. Jacobo es su adoración y cada vez que puede, muestra la forma en la que le da amor a su pequeño. Todos han quedado sorprendidos por la forma en la que habla del papá de él, Fredy Guarin. Tanto así, que dicen que tiene una buena relación.

Los comentarios frente a su belleza abundan en las redes sociales, porque a pesar del cambio físico que ha tenido, todos han quedo perdidamente enamorados de ella por posar muy sensual en cada una de estas capturas.

"Un cuerpo hermoso es lo que tienes", "La rompiste con el caption", "Eso déjalo para Only fans", "Tiene la cola que muchas pagan por tener", "qué envidia de cuerpazo", "Super hermosa", "Me encantas", "tienes las mejores fotos del mundo", "Que no derrita nada, así estás súper bien", "Wow muñeca estas hermosa", dijeron algunos.