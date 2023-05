Sara Uribe embobó a sus fans con su nuevo look y mostró las 'chichis' en atrevido vestido

Sara Uribe hipnotizó a mucho, luego de posar con sus 'chichis' al aire.

Además, lo que más impactó fue que sus 'chichis' se le ven perfectamente y puso a soñar a varios con tremendo cuerpazo. Además, se puso lentes de contacto y un bar de botas blancas, con las que lucía como toda una 'Barbie'.

Sara Uribe ha demostrado de que es una mujer regia, capaz y llena de talento. A diario sube varis imágenes que dan de qué hablar y dejan bobo a varios por esa silueta. Los seguidores no perdieron oportunidad, para comentar sobre cómo se veía con aquel cambio de look y le favorecía.

"Me encanta", "Muñeca y no de Mattel", "Definitivamente eres divina", "No solo eres bella, eres inteligente, eres una alumna inolvidable", "Cuando aparece tú, cambia el clima", "Me parece tan divino el renacer que está teniendo esta mujer", "Mucho con demasiado", "Ella es preciosa", "Que muñequita tan hermosa", entre otras.