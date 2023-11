Mediante historias en su cuenta de Instagram, Uribe compartió con sus seguidores el dilema al que se enfrenta. Mostró un pastillero con la cantidad significativa de medicamentos que su madre debe tomar diariamente, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales.

La presentadora se vio obligada a abordar las críticas y comentarios negativos que recibió por compartir esta situación tan íntima. Aclaró que no estaba buscando culpar a nadie, sino simplemente compartir la realidad de lo que está sucediendo en su vida. Explicó que la adicción de su madre ha llevado a un punto en el que no sabe si quitarle las pastillas, arriesgándose a que ella no pueda vivir sin ellas, o mantener el suministro con el riesgo de que continúe afectando su salud.

