Sara Uribe besó a un hombre en el bar, pero se lo "espantaron" ¿Por qué?

También contó que se siente en una tusa, pero no porque esté enamorada o algo así, más bien por el contrario, pues no le gusta nadie y ya lleva su tiempito así.

"Tengo una tusa multiracial, multicultural. Es que no tengo por quién tener tusa, no me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, no extraño a nadie; pero tengo como una tusa en este instante de mi vida”, dijo.

Puedes ver: Rosalía se sacó 'el perro' en pleno escenario: "quisiera ser esa mano"

Indicó que sus amigas le dicen que se abra a conocer nuevas personas o tener nuevas experiencias, pero ella argumenta que no le queda mucho tiempo para eso, pues ha estado bastante ocupada con cuestiones laborales.

Sin embargo, Sara Uribe al parecer no pierde la esperanza de encontrar un nuevo amor.

“Si vos me querés conocer háceme una seña entonces”, dijo en su video.