Sara Corrales y Robinson Díaz: La historia de los cachos que perdonó su esposa Adriana Arango

¿Cuál es la actual pareja de Robinson Díaz?

Aunque Adriana le perdonó la infidelidad a su esposo y nuevamente están juntos, la historia vuelve a ser noticia por cuenta de unas declaraciones que entregó Corrales en las que confesó que Díaz la había vuelto a buscar tiempo después de todo el escándalo.

"Enfrenté la situación y aprendí. Después me lo vuelvo a encontrar aquí, en México, yo ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó. Después me lo vuelvo a encontrar y vuelve a intentarlo y le dije 'ay, mi vida, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya no soy la misma niña de antes, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no, bye'", concluyó la actriz.