Sara Corrales es una famosa actriz colombiana que ha dado de qué hablar en las últimas horas por su más reciente cambio de look. En redes sociales mostró cómo cambió de marrón a un café más claro con visos rubios. Muchos dijeron que de cualquier manera se va a ver muy linda, ya que con sus ojos verdes le resalta su belleza.

Cambio de look de Sara Corrales

A través de su Instagram, en donde tiene más de 3 millones de seguidores, subió las fotos de su corte de cabello y de cómo le quedó la tintura. Y añadió un mensaje en el que le agradeció su estilista quedar más bella que nunca.

"Hoy me hice un pequeño cambio de color en mi pelo y me encantó. Ustedes qué opinan del trabajo de este amigo y adorado estilista Nicolás Paredes. Yo lo amo, además quiero contarles que él siempre viaja desde Puebla con todo su equipo para atenderme con mucho amor en mi casa (no sabes cómo valoro estos detalles). Ay te adoro mi Nico. Gracias", expresó la participante de Protagonistas de Novela.