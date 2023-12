Santiago Talledo: Ya aceptaba que le gustan los hombres antes de Greeicy Rendón

¿Santiago Talledo y Mike Bahía?

Sin embargo, más allá de su vida personal, Santiago Talledo mostró su compromiso con la visibilización de temas relevantes en la sociedad actual al participar en el nuevo video musical de Mike Bahía, ‘La Depre’. En este proyecto, el actor desplegó su experiencia personal con la depresión, ofreciendo valiosas perspectivas para dar forma al argumento del video. Aquí lo curioso es que Mike Bahía es la pareja actual de su exnovia, Greeicy Rendón.

También te puede interesar: ¿Quién domina en la cama? Mike Bahía muestra cómo es dormir con Greeicy Rendón

El cantante Mike Bahía, agradecido por la contribución de Santiago Talledo al proyecto, expresó: "Cuando no nos sentimos bien y luchamos contra nuestra propia mente, puede ser fácil sentirnos diferentes y aislados. 'La Depre' es un recordatorio de que está bien no sentirse bien siempre y que no tienen que librar sus batallas solos. Estamos aquí para ti".