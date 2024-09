Salma Hayek está en boca de todos, y no es para menos. La actriz mexicana ha deslumbrado a sus seguidores con un video que se ha vuelto viral, mostrando su amor por la música de Carlos Vives. En un soleado día en la popa de un yate, Hayek baila con desinhibición al ritmo de ‘Fruta fresca’, la última joya musical del reconocido artista colombiano. Con una energía contagiosa y una sonrisa radiante, la actriz no escatimó en demostrar lo mucho que disfruta de esta pegajosa melodía, compartiéndola como su himno para el verano de 2024.

La reacción de Carlos Vives al video de Hayek fue tan rápida como cálida. El cantante, famoso por éxitos como "La tierra del olvido" y "La bicicleta", no tardó en repostear el clip en su propia cuenta de Instagram. Con un mensaje lleno de afecto, Vives escribió: "¡Salma! Qué bueno que me escuches por ahí, te recuerdo siempre. Te quiero y qué felicidad me dio encontrarme con este video @salmahayek". Su respuesta refleja una conexión genuina y un aprecio mutuo, destacando cómo la música puede servir como un puente entre diferentes culturas y figuras influyentes.

El video de Hayek no solo capturó la esencia alegre de la actriz, sino que también encendió las redes sociales. Los fanáticos de ambos artistas celebraron el gesto, comentando sobre la espontaneidad y el entusiasmo de Hayek. Aunque algunos críticos dieron su opinión sobre el estilo de baile de la actriz, la mayoría de los comentarios destacaron el impacto positivo de la interacción. Este clip ha demostrado una vez más que la música tiene el poder de unir a las personas y crear momentos de alegría compartida.

‘Fruta fresca’: la canción del momento

‘Fruta fresca’ ha vuelto a demostrar el talento de Carlos Vives para fusionar el vallenato con un toque moderno. La canción, que ya es un clásico contemporáneo, ha encontrado un nuevo aire gracias a la difusión de Hayek. La melodía pegajosa y la letra vibrante han resonado tanto en Colombia como en el resto del mundo, reafirmando la capacidad de Vives para innovar mientras mantiene sus raíces culturales intactas. Esta canción se ha convertido en el soundtrack perfecto para el verano, no solo para los colombianos, sino para cualquier amante de buena música.