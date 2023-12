Ryan Castro prenderá la Navidad con nueva canción: Letra de Richy 'El Pichón'

Ryan Castro puso a cantar a más de uno su nuevo éxito.

"Cada año me complace regalar un detalle navideño a mi gente querida. Así es como disfruto de esta época: en familia, con amigos, lleno de alegría y fiesta. Es por eso que grabo esta música, la misma que formó parte de mi juventud en el barrio", dijo Ryan Castro.

El video, a cargo de "Los Pepes", complementa la propuesta visual de estos temas, añadiendo una capa adicional de creatividad a la expresión festiva de Ryan Castro en estas fechas especiales.

Letra de 'Richy El Pichón' de Ryan Castro

Ay, qué rico, Richy

Qué chimba, SOG

Mi amor, si me vas a dar para el estren

Yo me le pongo así bien mamacita

Ay, qué rico, Richy

Yo le pago como a usted le gusta, sí

En especie, mi amor, en especie

Awoo

Qué chimba, como e' la vida, me compré el carro que yo quería

Quería una cadena y ahora tengo una joyería

Desde siempre con los mismos, mantengo es con los finos

Me compré una mansión y hasta la casa de los vecinos

En Palmas el deportivo y la G-Wagon en el Pobla'

Ya me robo pura chimba, puro culo verifica'o

Me mantengo en la USA, puro Gucci y Louis Vuitton

Soy parcero 'e KAROL G y con Snoop me fumé un blunt

Representó a Medellín, mi barrio lindo allá en el norte

Pa' no chicanearles mucho, estoy viajando con tres pasaportes

Le dimos la vuelta al mundo como Rigo en la bicicleta

Tanto que me criticaban porque yo fumaba bareta

Y ahora que tengo plata

Todo el mundo come bueno

Pero yo salgo poquito

Me enamoro de lo ajeno

Si me consigo una flaca

Le monto el culo y los senos

Porque para eso es la plata

Pa' que el bobo coma bueno

Eso es de parte de Richy

Ah, no

Qué hijo 'e puta descarado con un Rolex de 500 mil

Humilde, pero respetado como Lucho contra Brasil

Me importa un culo la envidia porque hay mucho mal hablado

Y para que les dé más rabia el otro año me compro el jet privado

Todas la' que tengo están buenas

Yo ya no me robo malucas

Pero a mí que ninguna me llame

Si es que no me va a dar cu-caracha que yo vea la voy a ir matando

Me dicen: Echa ya un Baygon

Saben que yo estoy lindo y que también soy pichón

Pichoncito, pichoncito desde niño

[?] Y con el bebé lampiño

Si quieres, se asoma, lo mira, me le da besos y cariño

Y ahora que tengo plata

Todo el mundo come bueno

Pero yo salgo poquito

Me enamoro de lo ajeno

Si me consigo una flaca

Le monto el culo y los senos

Porque para eso es la plata

Pa' que el bobo coma bueno

Ay, qué rico