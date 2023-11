Ryan Castro, artista Megaland, lanzó nueva canción para perrear hasta el piso: esta es la letra

Letra de 'Chichi Pana' su nuevo sencillo

Yeah

Díselo, Maldy

El Cantante del Ghetto

So?

Sin Maldy y Ryan Castro, no hay perreo

Yeah

Jajajaja

Siempre me llama buscando placer (Ajá)

Cuando está borracha y quiere resolver

Me dice que está arrecha y que qué voy a hacer (No huyo)

No va a estar satisfecha hasta que yo le dé (¡Pu-pu-pum!)



Ella es mi chichi pana (Yeah)

Tu juguete s#%f después de beber

Ella es mi chichi pana (Yeah-yeah; zaga)

Tu cul$$ favorito de contactos en el cel (Yeah-yeah; awoo)

Ella es mi chichi pana (Yeah)

Su juguete s#%f después de beber

Ella es mi chichi pana (Yeah-yeah; zaga)

Mi cul$$ favorito de contactos en el cel (Yeah-yeah; awoo)



Yo siempre le doy lo que quiere (So, so, so), cuando quiere que yo coopere (Dile)

Ella me da lo que quiere y cómo quiere, que ella me espere (Ajá)

Tengo par de mujere', pero no hay quién la supere

Sabe que la prefiero (Oh), cómo sé que ella me prefiere

Tengo pa'l alcohol, tengo pa' prender

Cuando me da un call, sabe que le vo'a responder

Conmigo no va a perder, soy el que la sabe atender

Si te hace falta una mordía', ven, aquí 'tá tu perro fiel

Sin Maldy y Ryan Castro, no hay perreo

Al entierro sin velorio (Ey) después del party (So?)

Lo que echamos son polvo' legendary (Jajaja)

Me dice: "Maldy, no llegues sin mari"

Ya son dos meses que estamos de anniversary

Vamo' a hacer un safari (So, so), qué clase 'e memory

Que ni la nota se la corre esa shorty (Jajaja)

Tenemos history pa' hacer documentary

De la bellaquera que empezamos en el móvil

Terminó siendo un hobby, me tiene juquea'o

Sabe que me encanta, ese culo está hackea'o

Yo no estoy enchula'o, pero sigo de su la'o

Cómo me bellaquea nadie me ha bellaqueo

Ella es mi chichi pana (Yeah)

Su juguete s#%f después de beber

Ella es mi chichi pana (Yeah-yeah; zaga)

Mi cul$$ favorito de contactos en el cel (Yeah-yeah; awoo)

Ella es mi chichi pana

Su juguete sexual después de beber

Ella es mi chichi pana

Mi cul$$ favorito en contactos del cel

La puse en cuatro en el coche 4x4 (Yah)

Sale modo avión sin dato' (Tra, tra)

Tú eres mi gata fiera, baby, yo tu perro sato (Yah)

Esto es una guerra, tú me matas o te mato (¡Pu-pu-pum!)

Cuando está lejos me llama para que le cante

Ella es mi amiga, pero también es mi amante

A veces tóxica y se pone desafiante (Ajá)

Yo le doy duro en luna llena (Ah) y el menguante

Siempre quiero verte para besarte (Tra, tra)

Hoy quiero llegarte sin dar luz verde (Zaga za)

Te quito la ropa para devorarte (Tra, tra)

Ella me enamora cuando está caliente



Ella es mi chichi pana

Su juguete s#%f después de beber

Ella es mi chichi pana

Mi cul$$ favorito en contactos del cel

Ella es mi chichi pana (¡Pu!; yeah)

Su juguete s#%f después de beber

Ella es mi chichi pana (Yeah-yeah; zaga)

Mi cul$$ favorito de contactos en el cel (Yeah-yeah; awoo)