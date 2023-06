La pareja del momento reveló detalles de su vida privada y recordaron juntos el día que se besaron y el día que se comprometieron.

Incluso, hace poco, en el estreno de su canción "Beso" anunciaron su compromiso, por lo que pronto irán juntos al altar. Sin embargo, no habían revelado mayores detalles, hasta el momento.

Puedes ver: Rauw Alejandro defendió a Rosalía por la polémica con el rapero JC Reyes: "Me tienes a mí"

Gracias a un juego de preguntas y respuestas para "GQ España", revelaron cómo fue el momento en el que Rauw le propuso matrimonio a la cantante de "Motomami".

Rosalía aseguró que se comprometieron de la forma más bonita que ella hubiese podido imaginar, pues todo pasó en la casa de la abuela de Rauw, en Puerto Rico.

"Me dijiste: ‘Vente, que te quiero enseñar un sitio’. Y yo te seguí todo inocente... Empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde arriba. No me lo esperaba, se veía todo Puerto Rico".

"De golpe empezaste a buscar algo y yo pensaba ¿qué está buscando? y cómo estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo yo pensaba 'no lo puedo creer, ¿será que me va a dar un anillo?' y entonces me diste el anillo y me puse a llorar", agregó.

Lea también: [Video] Rosalia invitó a Rauw Alejandro a su show en Coachella y 'perrearon' ¡Qué movimientos!

El primer beso de Rosalía y Rauw Alejandro

En el mismo juego de preguntas, el cantante de "Todo de ti" reveló que se acuerda perfecto que su primer beso fue en Madrid, en diciembre del 2019, antes de noche buena. Al ver la respuesta de su amado Rosalía lo halagó por su memoria.