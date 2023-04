¿A Rosalía la visita la cigüeña? La española estaría embarazada de Rauw Alejandro y tendría 2 meses

Rosalía y Rauw Alejandro estarían en la dulce espera de su primer hijo.

Ahora bien, volvió a ser tendencia por un rumor que ha aumentado en los últimos días. Probablemente, Rosalía y su pareja, Rauw Alejandro, estaría esperando a su primer bebé. La cantante tendría cerca de 2 meses. Todo se juntó con la noticia de que los artistas se casarán.

Por lo cual, creen que el matrimonio sea por la criatura que vendrían en camino. Según indicó la cuenta de 'Pop Base’, que se especializa en seguir a los famosos, indicó que Rosalía está embarazada.

Sin embargo, este trino se borró luego de un par de minutos de que se hiciera viral. Por lo cual, generó más expectativa de si esto es cierto.

Frente a esto, la prensa no se quedó quieta y le preguntó a Rauw Alejandro que si su novia le dice que está embarazada, él cómo reaccionaría. " Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos”. Por el momento no se sabe nada más al respecto.

Ahora bien, hay que destacar que más de uno quedó impresionado con la pedida de mano del intérprete de 'Punto 40'. Él le entregó el anillo a Rosalía luego de que terminara el video de 'Beso' que cantan los dos.

La intérprete de 'Con altura' no pudo contenerse y lloró. ¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!".

"Contigo sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", dijo Rosalía.