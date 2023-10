Rosalía es relacionada con reconocido actor por particular mensaje que él le dejó

El mensaje que le puso a Rosalía ha dejado a muchos impactados.

Recientemente, dio de qué hablar, luego de que un reconocido actor llamado Álex González. Ella subió una foto y él no dudó en escribir un curioso mensaje que decía "Tan bonita, que amenaza".

Te puede interesar: Rosalía fue captada con el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro

Esto dio lugar a que muchos fans empezaran a especular que, posiblemente, los dos están saliendo y que Rauw Alejandro ya es cosa del pasado. Sin embargo, ninguno de los dos ha mencionado nada al respecto.

Frente a esto, los internautas no perdieron oportunidad para referirse al tema, en donde algunos dijeron que no lo podían creer. Asimismo, también hubo personas que están de acuerdo con que se dé una nueva oportunidad.

"Cuántos capítulos me he perdido, no estaba con María Pedraza", "Rosalía, corre", "Cambio un Twingo por un Ferrari", "No me lo creo, son conocidos", "Eso sí sería un salto cualitativo querida Rosi", "Si es verdad, ha mejorado considerablemente sus gustos", "Nueva pareja Lo dudo", "Simplemente se lo estarán pasando bien y más si él dice que está disfrutando de la soltería", expresaron algunos.

Lee también: Rosalía fue la envidia de todos al posar junto a Kylie Jenner en un video

Hay que destacar que, a finales de julio, la intérprete de 'Despechá' y Raúl confirmaron que se habían separado. Esto, luego de que hace unos meses habían hablado de matrimonio.